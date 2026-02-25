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FantaSanremo, la seconda serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

Si sono esibiti solo 15 dei 30 artisti in gara al festival

Lda & Aka 7even
Lda & Aka 7even
25 febbraio 2026 | 20.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda serata del festival della canzone italiana, ma anche seconda serata di FantaSanremo. Nella serata di mercoledì 25 febbraio si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara, ricevendo bonus e malus per performance, outfit e non solo.

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Nel corso della seconda serata di Sanremo sono stati assegnati punti extra per gli outfit verdi o trasparenti, le collane e le linguacce. Sono stati sottratti punti invece ai cantanti che non hanno ringraziato a fine esibizione.

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fantasanremo fantasanremo 2026 fantasanremo seconda serata fantasanremo live
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