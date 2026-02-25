Seconda serata del festival della canzone italiana, ma anche seconda serata di FantaSanremo. Nella serata di mercoledì 25 febbraio si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara, ricevendo bonus e malus per performance, outfit e non solo.

Nel corso della seconda serata di Sanremo sono stati assegnati punti extra per gli outfit verdi o trasparenti, le collane e le linguacce. Sono stati sottratti punti invece ai cantanti che non hanno ringraziato a fine esibizione.