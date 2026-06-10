Una nuova specie marina scoperta nel Mediterraneo porta il nome di Alberto Angela, uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani. Myxicola albertoangelai è il nome scelto dal team internazionale guidato dai ricercatori dell'Università del Salento. Angela ha commentato: "Per un naturalista paleontologo e un divulgatore scientifico come me è stata una meravigliosa sorpresa, vi ringrazio. Mi sento come un astronauta arrivato sulla luna. Missione compiuta! Vorrei dedicare tutto questo a chi diffonde conoscenza nell'ombra: dai maestri ai ricercatori".