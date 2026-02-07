circle x black
Ghali e la cerimonia di Milano Cortina: "Non c'era pace"

Il post del cantante: "Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto"

Ghali nella cerimonia d'apertura
07 febbraio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi". Ghali, in un nuovo post pubblicato su Instagram, torna sulla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina che ha sollevato numerose critiche sui social. Diversi utenti hanno fatto notare come il rapper sia stato "censurato", mai nominato dai commentatori e mai inquadrato da vicino in tv durante la lettura della poesia di Gianni Rodari 'Promemoria' dedicata alla pace.

"Le persone - prosegue il cantante - sono ciò che conta davvero e in un momento di così tanto odio vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse". Quindi conclude il messaggio con il verso finale della poesia di Rodari: "Ci sono cose da non fare mai".

Nei giorni precedenti alla cerimonia, Ghali aveva pubblicato una lunga lettera sui social denunciando di sentirsi limitato nella propria partecipazione e di essere stato escluso da alcuni momenti ufficiali dell'evento come l'inno italiano. L'artista, che in questi giorni ha lanciato un nuovo brano, ha anche evidenziato che gli è stata negata la possibilità di recitare la poesia in lingua araba nella cerimonia. Di norma, il protocollo olimpico prevede che le lingue ufficiali - oltre a quella del paese ospitante - siano inglese e francese.

