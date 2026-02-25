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Grande Fratello Vip dal 17 marzo su Canale 5, opinioniste Lucarelli e Buonamici

Alla conduzione Ilary Blasi

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici
Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici
25 febbraio 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova edizione del format Endemol Shine Italy saranno Cesara Buonamici e, appunto, Lucarelli. Il Gf Vip "torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale", si legge in una nota di Mediaset.

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Lucarelli da anni fa parte della giuria di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera su Raiuno che va in onda tra ottobre e dicembre. "Possiamo dire che ti vedremo per un po' su altri schermi?", chiede Alberto Matano a Selvaggia Lucarelli nella puntata odierna di La vita in diretta. Anche Matano è una presenza fissa a Ballando con le stelle. "Però tornerai, l'importante è che ritorni", dice rivolgendosi a Lucarelli e lasciando intendere la presenza della giurata anche in futuro nel dance show condotto da Milly Carlucci.

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Grande Fratello Vip selvaggia lucarelli
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