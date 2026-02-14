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Melissa Satta, l'amore con Carlo Beretta: "Spero sarà per sempre"

La modella è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Melissa Satta e Carlo Beretta - fotogramma/ipa
Melissa Satta e Carlo Beretta - fotogramma/ipa
14 febbraio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Spero sarà per sempre". Così Melissa Satta ospite oggi sabato 14 febbraio a Verissimo ha parlato della sua relazione con Carlo Gussalli Beretta. "Oggi mi sento davvero felice: sto vivendo un periodo di grande serenità e non potrei desiderare di più. Sono pienamente soddisfatta della mia relazione e di ogni passo che abbiamo fatto insieme. Credo che, per trovare la persona giusta, sia necessario cercare e mettersi in gioco. Io ho fatto un lungo percorso per capire cosa voglio e cosa non voglio", ha spiegato la modella.

"Accanto a me ho una persona che mi sostiene - ha continuato Satta - che mi accetta sia come donna sia come mamma. Mi rispetta profondamente e tiene moltissimo a Maddox (nato dalla precedente relazione con Kevin-Prince Boateng, ndr): è sempre il primo a preoccuparsi per lui. Chi sta al mio fianco deve amare me, ma prima di tutto mio figlio".

E sul futuro, Melissa Satta ha le idee chiare: "Spero davvero che sia una storia destinata a durare per sempre, perché non potrei chiedere di meglio. Vivo tutto serenità: sono così appagata come persona, madre e compagna che qualunque cosa accada mi sento comunque felice. Se un giorno lui dovesse farmi una proposta importante, io sarei pronta, perché sto bene così".

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