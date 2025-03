Simone Cristicchi ha scelto di duettare con la sua compagna, Amara, in occasione della serata cover a Sanremo 2025. La coppia canta 'La cura' di Franco Battiato sul palco dell'Ariston.

La carriera di Amara

All'anagrafe Erika Mineo, Amara è una cantautrice nata a Prato nel 1984. La sua carriera inizia nel 2005 quando partecipa alla quinta edizione del programma 'Amici di Maria De Filippi', accedendo alla fase finale del programma. Da lì inizia il suo lavoro come cantante e come autrice per amici e colleghi: da Emma a Ornella Vanoni, da Elodie a Fiorella Mannoia.

Dal 2019 è la compagna di Simone Cristicchi con cui collabora anche artisticamente: il brano con cui l'artista è in gara quest'anno, 'Quando sarai piccola', è infatti scritto dalla coppia insieme a Nicola Brunialti.

Il rapporto con Sanremo

La storia di Amara con Sanremo inizia a 24 anni, quando partecipa per la prima volta al concorso SanremoLab. E non è l'unica volta: Amara partecipa anche all'edizione 2009 e poi alle edizioni 2010 e 2011 di Area Sanremo, classificandosi sempre tra gli otto vincitori della manifestazione. Nel dicembre 2014 torna ad Area Sanremo dove vince per la quinta volta venendo scelta da Carlo Conti per partecipare alla 65ma edizione del Festival di Sanremo nella sezione 'Nuove Proposte' con il brano 'Credo', scritto e composto da Amara stessa insieme a Salvatore Mineo, con cui si classifica al quarto posto.

Nel 2017 ritorna al Festival di Sanremo come ospite cantando 'Pace' in duetto con Paolo Vallesi. Durante la kermesse il brano 'Che sia benedetta', interpretato da Fiorella Mannoia, scritto da Amara insieme a Salvatore Mineo, ottiene il secondo posto e vince il Premio al Miglior testo e i Premio Sala Stampa Radio-TV 'Lucio Dalla'. Anche nel 2019 il brano interpretato da Mannoia al festival è scritto da Amara, 'Il peso del coraggio'.