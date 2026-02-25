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Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice: chi è l'attrice di 'Cuori'

L'attrice affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì 25 febbraio insieme ad Achille Lauro e Lillo

Pilar Fogliati - fotogramma/ipa
Pilar Fogliati - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 21.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pilar Fogliati sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L'attrice affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì 25 febbraio insieme ad Achille Lauro e Lillo.

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Il direttore artistico lo aveva annunciato in collegamento telefonico con 'La Pennicanza', il programma di Fiorello e Biggio.

Pilar Fogliati, chi è

María del Pilár Fogliati, nome d'arte Pilar Fogliati. Classe 1992, è nata ad Alessandria ma cresciuta a Roma. Attrice, autrice e regista. Deve la sua formazione all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dove ha affinato quella miscela di istinto comico e precisione drammatica che diventa il suo tratto distintivo.

Fogliati debutta al cinema e in televisione con ruoli che mettono subito in luce la sua versatilità, ma è con ‘Cuori’, la fiction Rai ambientata nel mondo della cardiochirurgia degli Anni 60, che conquista il grande pubblico.

Ancora prima, però, a farla esplodere è un video social diventato virale in pochissimo tempo: quello in cui sfoggia tutta la sua abilità e ironia nell’imitare gli accenti dei quartieri di Roma. Quelle cadenze - dai Parioli al Pigneto - finiscono poi in ‘Romantiche’, il primo film da lei scritto e diretto. Qui si fa in quattro. Letteralmente. Interpreta quattro protagoniste che, a loro modo, raccontano la romanità contemporanea. Un debutto che conferma la sua brillante capacità di trasformazione e una spiccata vena comica, ma anche un manifesto delle trentenni di oggi. Con ‘Romantiche’ rompe tabù su psicologia, sessualità, estetica, amicizia e amore.

Al cinema lavora con registi come Riccardo Milani in ‘Corro da te’, Giovanni Veronesi in ‘Romeo è Giulietta’, Paolo Genovese in ‘Follemente’ e Ludovica Rampoldi in ‘Breve storia d’amore’. È inoltre protagonista della serie Netflix ‘Odio il Natale’, una commedia romantica che ribalta con ironia il cliché dei cliché sull’amore: la corsa contro il tempo per trovare un partner per le feste. La serie gioca con i codici della rom com, li aggiorna, li smonta e li ricompone in un racconto che parla più di identità e aspettative sociali che di trovare l’amore a tutti i costi.

La vita privata

La 33enne Pilar Fogliati è impegnata sentimentalmente con Fabio Paratici. A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini di un pomeriggio romano dei due, culminato con un bacio scambiato ai tavolini di un bar all’aperto.

Paratici ha 53 anni ed è uno dei dirigenti più noti del calcio italiano ed europeo. Dopo una carriera da calciatore tra US Sassuolo e Palermo FC, ha intrapreso un percorso dirigenziale che lo ha portato ai vertici della Juventus FC e successivamente al Tottenham Hotspur FC. Oggi ricopre il ruolo di direttore sportivo della ACF Fiorentina.

Dopo la lunga relazione con l’attore Claudio Gioè, durata sei anni, per l’attrice questo nuovo capitolo sentimentale sembra rappresentare un nuovo equilibrio.

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sanremo 2026 pilar fogliati carlo conti
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