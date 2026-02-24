Prende il via oggi, martedì 24 febbraio, Sanremo 2026 con la prima serata in diretta dal celebre Teatro Ariston. Dopo mesi di attesa e anticipazioni, milioni di telespettatori italiani si preparano alla serata inaugurale, trasmessa in prima serata su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay) dalle 20:40 circa.

A condurre il festival Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, e Laura Pausini. In conferenza stampa, Conti ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023. "Mi sembrava doveroso ricordarlo tutti insieme", ha detto.