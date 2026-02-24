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Sanremo 2026, oggi si parte. Conti in conferenza ricorda Costanzo e ironizza su Can Yaman - Diretta

L’attore turco, fresco del successo della serie Sandokan, co-conduttore della prima serata. Cantanti in gara, ospiti e scaletta

Sanremo 2026, oggi si parte. Conti in conferenza ricorda Costanzo e ironizza su Can Yaman - Diretta
24 febbraio 2026 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prende il via oggi, martedì 24 febbraio, Sanremo 2026 con la prima serata in diretta dal celebre Teatro Ariston. Dopo mesi di attesa e anticipazioni, milioni di telespettatori italiani si preparano alla serata inaugurale, trasmessa in prima serata su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay) dalle 20:40 circa.

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A condurre il festival Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, e Laura Pausini. In conferenza stampa, Conti ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023. "Mi sembrava doveroso ricordarlo tutti insieme", ha detto.

Co-conduttore della prima puntata, l’attore turco Can Yaman, fresco del successo della serie Sandokan di Rai 1. "Sull'abbronzatura mi batte, sul fisico no", ha ironizzato Conti.

La prima puntata vedrà tutti i 30 artisti in gara esibirsi con i loro brani inediti, valutati dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Tra gli ospiti di stasera ci saranno nomi attesi come Tiziano Ferro (che celebrerà i 25 anni del suo successo Xdono) e Gaia. La scaletta della prima serata.

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