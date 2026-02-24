circle x black
Sanremo 2026, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti

Apre Ditonellapiaga e chiudono Lda & Aka 7even

Carlo Conti e Laura Pausini - (Ipa)
24 febbraio 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
Svelata la scaletta della prima serata di Sanremo 2026. Saranno tutti i 30 Big a calcare il palco del Teatro Ariston oggi martedì 24 febbraio: saranno votati dalla sola giuria della Sala Stampa.

Ecco la scaletta della prima serata

Ad aprire la competizione sarà Ditonellapiaga. A chiudere la lunga maratona musicale spetterà invece a Lda & Aka 7even, che si esibiranno per ultimi.

Questo l'ordine di uscita sul palco dell'Ariston:

Ditonellapiaga

Michele Bravi

Sayf

Mara Sattei

Dargen D'Amico

Arisa

Luchè

Tommaso Paradiso

Elettra Lamborghini

Patty Pravo

Samurai Jay

Raf

J-Ax

Fulminacci

Levante

Fedez & Masini

Erman Meta

Serena Brancale

Nayt

Malika Ayane

Eddie Brock

Sal Da Vinci

Enrico Nigiotti

Tredici Pietro

Bambole Di Pezza

Chiello

Maria Antonietta & Colombre

Leo Gassmann

Francesco Renga

Lda & Aka 7even.

