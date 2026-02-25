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Sanremo, Achille Lauro in total white sul palco: accolto da un'ovazione

L'artista romano stasera in veste di co-conduttore del festival

Achille Lauro a Sanremo 2026 - Fotogramma /Ipa
Achille Lauro a Sanremo 2026 - Fotogramma /Ipa
25 febbraio 2026 | 21.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Achille Lauro entra all'Ariston accolto da un'ovazione del pubblico di Sanremo 2026. L'artista romano, in total white con un vistosissimo collier bianco, rosso e oro, stasera in veste di co-conduttore del festival di Sanremo, viene raggiungo da Carlo Conti e Laura Pausini.

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"Questo periodo sta andando benissimo, con 'Incoscienti giovani' è successa una magia, e oggi anche questo. E' tutto vero", dice Lauro. Il pubblico incalza dalla galleria: "Carlo, Lauro, salite su!", urla, scatenando la finta gelosia della Pausini.

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