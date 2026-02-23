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Sanremo Human Index: ogni giorno il 'tribunale dei social' solo su Adnkronos

Ogni mattina l’Adnkronos rivelerà il meglio del ‘Festival digitale’, grazie al monitoraggio di Human Data: le canzoni più discusse, il momento più commentato, gli ospiti e gli episodi virali, tormentoni e ‘highlight’

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23 febbraio 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il successo a Sanremo passa (anche) dai social. Nasce da qui il progetto con cui Human Data fornirà in esclusiva ad Adnkronos un monitoraggio quotidiano del “festival digitale”: una lettura parallela alla tv e al giudizio artistico, basata su conversazioni online, crescita delle community, visualizzazioni video, volume delle menzioni e analisi del sentiment. Ogni mattina, su Adnkronos, saranno pubblicate le informazioni e le curiosità emerse dal web.

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Una nuova lente sul festival: non solo share, ma impatto digitale

L’idea è semplice: affiancare ai tradizionali indicatori del festival una misurazione “social-driven” capace di descrivere, in modo strutturato, quanto gli artisti in gara riescano a catalizzare attenzione e consenso online. Human Data costruirà un indicatore complessivo di performance che restituirà una classifica degli artisti più “forti” nella dimensione digitale: non una graduatoria artistica, ma un termometro dell’impatto sociale e della capacità di trasformare l’attenzione del pubblico in conversazioni, follower e interazioni.

Che cosa verrà pubblicato ogni mattina su Adnkronos

Il format quotidiano include, in particolare:

• la classifica dei 30 cantanti e delle canzoni più discusse;

• il momento più commentato della serata;

• gli ospiti che hanno generato più conversazioni;

• gli episodi più divertenti e virali;

• frasi, tormentoni e “highlight” che hanno fatto parlare gli utenti italiani.

Le metriche: conversazioni, community, video, menzioni, sentiment

Il progetto integra diverse dimensioni del consenso online: conversazioni sul web, crescita delle community social degli artisti, visualizzazioni video, volume delle menzioni online, analisi del sentiment positivo generato dalle conversazioni digitali.

L’incrocio di queste metriche, elaborato attraverso un modello sviluppato e integrato con l’AI, porta alla costruzione dell’indicatore di performance complessiva e quindi alla classifica social-driven.

Che cos’è Human Data e da dove nasce

Human Data è una piattaforma “AI-driven” pensata per trasformare flussi continui di dati web e social in asset utili per aziende, istituzioni e organizzazioni. Il progetto nasce dall’integrazione di piattaforme proprietarie che operavano già su due fronti: il mondo corporate e il mondo politica/istituzioni. In particolare, l’ecosistema tecnologico mette insieme l’esperienza di SocialCom (guidata da Luca Ferlaino) e Spin Factor (guidata da Tiberio Brunetti), con un focus su data intelligence, social listening e analisi semantica avanzata.

Perché conta: la convergenza digitale cambia anche Sanremo

Il punto non è “sostituire” televisione, radio o critica musicale, ma fotografare un pezzo ormai decisivo dell’ecosistema del festival: la conversazione online come acceleratore di popolarità, reputazione e memorabilità. In altre parole, la rete non commenta soltanto Sanremo: contribuisce a plasmarne l’evoluzione, sera dopo sera.

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Tag
Sanremo Human Index Festival digitale Monitoraggio online Impatto sociale
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