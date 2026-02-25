Un ingresso da showman per Lillo, co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L'attore e comico ha fatto il suo ingresso sul palco dell'Ariston, scendendo le scale ballando sulle note di "Happy" di Pharrell Williams, guadagnandosi subito il commento di Carlo Conti: "Un vero performer".

"Sono onorato di fare il co-conduttore e mi sono un po' preparato", ha esordito Lillo, prima elencare tutti i più classici cliché del linguaggio televisivo. Da "Benvenuti nella splendida cornice del Teatro Ariston di Sanremo" a "Ma voltiamo pagina", per poi concludere con il classico annuncio: "Pensate, il prossimo artista si esibirà proprio qui". La battuta ha fornito l'assist perfetto a Carlo Conti, che ha replicato ridendo: "E da dove si dovrebbe esibire? Dal Teatro Olimpico?". Un riferimento neanche troppo velato alle recenti polemiche nate intorno alla telecronaca di apertura dei Giochi Olimpici.

Ed è ancora gag tra Lillo e Carlo Conti sui monologhi all'Ariston. "Che fai?", dice Conti trovando Lillo davanti ad un leggio, pronto a declamare. "Un monologo", risponde il comico. "Uno viene a Sanremo anche per dimostrare di essere in grado di fare queste cose", aggiunge. Conti preoccupato si informa: "Quanto dura?" "28 minuti, è tratto da 'Morte di un commesso viaggiatore' di Arthur Miller, ma lo posso allungare". "Ma che scherzi?! Ma no, per carità", lo liquida il direttore artistico che lo invita a presentare il concorrente successivo, le Bambole di Pezza. Lillo annuncia con voce stentorea "ottavo cantante in gara".

Tra un "doppio Anagni" e un "Sutri stand up" le improbabili lezioni di ballo di Lillo provocano risate e applausi. Il comico coinvolge nei suoi esilaranti passi di danza prima Laura Pausini e poi anche Carlo Conti.

"Questo jingle mi sembra poco sfruttato", dice poi il comico che trasformando l'Ariston in una scuola di danza lancia la sfida: insegnare a tutti la coreografia ufficiale del Festival sulle note del brano 'E' Sanremo' di Welo. Con piglio da vero maestro di ballo, Lillo ha iniziato a mostrare la coreografia coinvolgendo l'intera platea e anche il conduttore Carlo Conti e le co-conduttrici Laura Pausini e Pilar Fogliati. Un divertito Conti è anche sceso in platea per coinvolgere la moglie Francesca.