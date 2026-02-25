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Sanremo, Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman: "Maschio muscoloso e poi?"

Il parere della giornalista sulla prima puntata del Festival di Sanremo 2026

Can Yaman, Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
Can Yaman, Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman. La giornalista e opinionista, ospite oggi a La Vita in Diretta per commentare la prima serata del Festival di Sanremo andata in onda ieri, martedì 24 febbraio, ha espresso la sua opinione riguardo l'attore turco che ieri ha vestito i panni di co-conduttore.

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"Non lo amo particolarmente, non è stato male, si è adeguato ai tempi", ha esordito Lucarelli ma non ha apprezzato la scelta: "Lo trovo un po' uno stereotipo del maschio stra virile, con questo olio di oliva spalmato sul petto...", ha scherzato.

"Non mi entusiasma, maschio muscoloso... non ha aggiunto niente, ho apprezzato molto di più il Sandokan vintage", ha detto in riferimento a Kabir Bedi anche lui ospite ieri alla kermesse canora. Idea condivisa da Iva Zanicchi: "Sono d'accordo. Non l'hanno trattato benissimo, non gli puoi far fare il valletto dai".

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sanremo 2026 la vita in diretta can yaman selvaggia lucarelli
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