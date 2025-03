Sean Paul è stato il protagonista assoluto all'after party della sfilata di Fendi, che a Milano ha celebrato i suoi 100 anni con una collezione dedicata a cinque generazioni di donne. L'artista giamaicano, in completo di denim, t-shirt bianca e occhiali da sole, si è esibito in un mini show negli spazi di via Solari. Sul palco il rapper ha proposto alcuni dei suoi successi a partire dall'hit 'Get Busy', passando per 'Got 2 Luv You', 'Baby Boy' e 'You Belong To Me'.