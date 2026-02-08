circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

Gli ospiti della domenica nel salotto di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
08 febbraio 2026 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto.

Gli ospiti di oggi

Silvia Toffanin accoglierà un fuoriclasse della tv, Paolo Bonolis, da lunedì 9 febbraio in onda su Canale 5 con due grandi serate evento dal titolo 'Taratata'.

Ritratto di famiglia per Lino Banfi accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde.

Tra pubblico e privato sarà a Verissimo, per la prima volta, Paolo Belli.

E ancora, saranno ospiti con i loro racconti di vita: Anna Pettinelli e Anna Safroncik.

Inoltre, la versione di Clizia Incorvaia rispetto agli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito.

Infine, per parlare della drammatica frana di Niscemi, saranno ospiti, con la loro testimonianza, due abitanti del comune siciliano che hanno perso tutto: Giovanni e Giusy.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verissimo silvia toffanin canale 5
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza