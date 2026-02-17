circle x black
Cerca nel sito
 

Bastoni, conferenza stampa dopo Inter-Juventus: orario e dove vederla in tv

Il difensore nerazzurro torna a parlare dopo la simulazione costata il rosso a Kalulu

Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
17 febbraio 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Bastoni torna a parlare dopo Inter-Juve. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore nerazzurro interverrà al fianco di Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia direttamente da Bodo, dove domani la squadra meneghina sfiderà i norvegesi nell'andata dei playoff di Champions League.

CTA

Piatto forte (se non unico), ovviamente, la simulazione nella sfida di San Siro che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu, condizionando così il match, vinto 3-2 dall'Inter.

Bastoni in conferenza, orario e dove vederla in tv

La conferenza stampa di Chivu e Bastoni è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 17.15. Le parole del difensore nerazzurro saranno trasmesse in diretta televisiva su Inter Tv e sul sito ufficiale del club nerazzurro, così come su Dazn, visibile tramite smart tv e in streaming.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bastoni bastoni conferenza bastoni quando parla bastoni orario bastoni conferenza dove vederla tv
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza