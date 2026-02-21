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Bastoni travolto dai fischi, il 'castigo' in Lecce-Inter per caso Kalulu

Il difensore nerazzurro nel mirino del pubblico

Bastoni
Bastoni
21 febbraio 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
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Alessandro Bastoni travolto dai fischi a Lecce, nel match che l'Inter ha vinto oggi 2-0 in casa dei giallorossi. Il pubblico del Via del Mare ha espresso il proprio dissenso dopo la simulazione del difensore nerazzurro nel big match contro la Juventus dello scorso weekend. In quell'occasione Bastoni era 'volato' a terra dopo aver sentito un minimo contatto con Kalulu che, già ammonito, ha rimediato un altro giallo ed è stato espulso dall'arbitro La Penna, con il centrale di Chivu che ha esultato per la decisione, ingiusta, dell'arbitro.

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Nei giorni successivi Bastoni ha affrontato critiche e attacchi, anche online, arrivando a chiedere scusa per l'episodio prima della sfida con il Bodo, valida per l'andata dei playoff di Champions League.

Nessun perdono però, a quanto pare, da parte del pubblico di Lecce, che fischia il difensore a ogni tocco di palla. Nei primi minuti infatti i fischi sono stati assordanti e si sono intensificati quando Bastoni è andato a battere un fallo laterale sotto la tribuna del Via del Mare e in occasione di un contrasto con un avversario.

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lecce inter bastoni inter bastoni kalulu
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