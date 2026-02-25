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Cacciari e il pronostico sulla Nazionale: "Italia non andrà ai Mondiali, livello bassissimo"

La previsione del filosofo, intervenuto a Un Giorno da Pecora

Massimo Cacciari - Fotogramma
Massimo Cacciari - Fotogramma
25 febbraio 2026 | 20.00
Redazione Adnkronos
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Lo spareggio dell’Italia per andare ai Mondiali di calcio? “Secondo me li perderemo. Il motivo è semplice: in Italia il livello atletico, fisico, di agonismo e di determinatezza anche in squadre top come l’Inter è bassissimo, figuriamoci come possa essere quello della Nazionale di calcio”. Questa la previsione del filosofo Massimo Cacciari, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove è stato intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

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Mondiali cacciari massimo cacciari cacciari italia mondiali cacciari un giorno da pecora
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