Calciomercato stressa tifosi e giocatori, psicologo sport: "C'è l'effetto Zeigarnik"

L'esperto spiega perché è calamita per gli appassionati mentre per i calciatori con la valigia "in aiuto la teoria dell'autodeterminazione"

Il colpo per la zampata scudetto o per raddrizzare la stagione che è partita male. Il calciomercato di gennaio 'ferma' il campionato giocato per rilanciare i borsini con i nomi dei giocatori accostati alle squadre. Calciatori con la valigia pronta e tifosi attaccati ai social per individuare l'ultima 'bomba' di mercato e sognare una primavera di riscatto. Siamo all'epilogo dei colpi, la finestra invernale si chiuderà infatti il 3 febbraio, e se anni fa gli 'scambi' furono David Beckham, dai Los Angeles Galaxy al Milan, Salah dal Chelsea alla Fiorentina o Nakata dal Perugia alla Roma, oggi il tifoso 'scrolla' con ansia le news su Cesare Casadei (finirà alla Lazio o al Torino?) o per sapere se il viola Pietro Comuzzo andrà al Napoli. L'attesa però ha effetti, e non pochi, sull'umore dei tifosi che vivono queste giornate come sulle montagne russe, passando dall'euforia allo scetticismo. E i giocatori invece vedono salire e scendere il loro borsino. Tutti ad attendere il post con 'Here we go', citando lo slogan di uno dei maggiori esperti di calciomercato.

"Il calciomercato non è solo una transizione economica ma un fenomeno che ha anche profonde implicazioni psicologiche - spiega all'Adnkronos Salute Pietro Bussotti, psicologo dello sport e coordinatore di Psicologia dello sport dell'Ordine degli psicologi - da un lato per i tifosi perché amplifica o mina il senso di appartenenza alla squadra, dall'altro per i giocatori che sono sul mercato che vivono l'incertezza e l'ansia di non sapere dove giocheranno ma che continuano ad allenarsi e a scendere in campo. Le voci, i post, i commenti sui social, possono influenzare il tifoso e aumentarne l'ansia e lo stress legato alla sua squadra del cuore. Poi si innesca l'effetto Zeigarnik, dal nome della psicologa lituana Bluma Zeigarnik, che descrive la tendenza per cui le persone ricordano meglio le situazioni interrotte e incompiute. Ecco perché - osserva - la suspense del calciomercato attrae i tifosi e ne monopolizza l'attenzione. Fino all'ultimo minuto del 3 febbraio l'appassionato rimane incollato nella speranza del colpo grosso".

Finire sul mercato a gennaio per un calciatore può essere un grande trampolino, una seconda chance o una bocciatura. "Qui ci viene in aiuto la teoria dell'autodeterminazione - osserva Bussotti - ovvero che il benessere di un individuo è il risultato della soddisfazione di tre bisogni: l'autonomia, la competenza e le relazioni. Durante il calciomercato i giocatori possono avere la percezione di una perdita di controllo rispetto all'autonomia perché spesso subiscono le decisioni delle società e non sempre sono padroni del proprio destino. L'affare si può fare ma può saltare. La competenza - prosegue - viene messa in discussione dalla valutazione, sui social impazzano cifre e questo ha effetti positivi e negativi in caso di super valutazione o svalutazione. Ultimo punto è la relazione: questi ragazzi sono dei professionisti - sicuramente - ma anche persone che creano contatti e relazioni, la disconnessione dai compagni, dalla città e dai tifosi è un'assalto alla relazione. Sentirsi per giorni e giorni con la valigia in mano non fa sempre bene, anzi. In più il trasferimento pone delle aspettative, l'attaccante o il difensore ha pochi mesi per dimostrare di non essere un 'bidone'".

In conclusione, "spesso il detto che quando gioca la Nazionale diventiamo tutti Ct è valido anche per il calciomercato. Diventiamo improvvisamente tutti esperti di campionati esteri e - chiosa lo psicologo dello sport - direttori sportivi bravissimi a spendere milioni per i nostri sogni". (Di Francesco Maggi)