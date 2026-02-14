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Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean

I biancoblù restano fermi al sesto posto a quota 41, mentre la la squadra di Vanoli aggancia in 17esima posizione il Lecce con 21 punti

Nicolò Fagioli - (Ipa)
Nicolò Fagioli - (Ipa)
14 febbraio 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina torna al successo dopo tre partite battendo 2-1 al 'Sinigaglia' il Como e conquistando tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Decidono Fagioli, a segno al 26' e Kean su rigore al 54', inutile per i lombardi l’autogol di Parisi al 77'. I lariani restano fermi al 6° posto con 41 punti, -5 dal quarto posto occupato da Juventus e Roma, mentre i viola agganciano in 17esimaa posizione il Lecce con 21 punti.

La partita

Avvio di partita con il Como che tiene il pallone ma senza creare occasioni. La Fiorentina si difende compatta e al 26’ passa in vantaggio in ripartenza: Parisi recupera palla togliendola a Vojvoda e serve Fagioli: il numero 44 calcia due volte di fila e la seconda, su rimpallo di Kempf, non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Nel finale di tempo i padroni di casa si vedono solo con un tiro di Nico Paz, che sfiora il palo.

Nella ripresa raddoppio viola al 9’: fallo di Perrone su Mandragora e Kean trasforma dal dischetto. Il Como aumenta la pressione e al 32’ accorcia con l’autogol di Parisi su cross di Rodriguez deviato da Morata. Al 44' proteste dei padroni di casa per un tocco di mano di Mandragora, giudicato regolare da Marchetti e dal Var, ne scaturisce un gran parapiglia che porta all’espulsione di Morata (doppio giallo) per scaramucce con Ranieri (ammonito pure lui). Nel finale la Fiorentina di difende con ordine anche grazie all'uomo in più e può festeggiare il ritorno alla vittoria.

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Serie A Como fiorentina como fiorentina 1 2 como fiorentina gol como fiorentina risultato
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