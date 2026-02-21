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Di Gregorio, papera in Juventus-Como e critiche: "Mandatelo via"

Il portiere bianconero è stato protagonista in negativo del primo tempo dello Stadium

Michele Di Gregorio - Ipa/Fotogramma
Michele Di Gregorio - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bufera su Michele Di Gregorio. Oggi, sabato 21 febbraio, il portiere bianconero è finito al centro delle critiche dopo la papera in Juventus-Como, valsa l'1-0 agli ospiti con il gol firmato da Vojvoda e la complicità dell'ex numero uno del Monza. Ma cos'è successo all'Allianz Stadium? All'11' l'esterno di Fabregas rientra sul sinistro e incrocia da fuori area.

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Il suo tiro non è irresistibile, Di Gregorio allunga il braccio destro ma si fa piegare la mano, con il pallone che rotola in rete. L'errore contro il Como segue quello di San Siro contro l'Inter, quando il portiere bianconero aveva sbagliato l'intervento con il piede sul momentaneo 1-0 firmato dall'autogol di Cambiaso. E i tifosi bianconeri sono 'scoppiati' sui social.

Su X si sono susseguiti decine di messaggi contro Di Gregorio: "Mandatelo via", "basta, basta. Ogni partita un gol regalato all'avversario", sono alcuni dei messaggi degli utenti di fede bianconera. E ancora: "Fino a quando resterà in porta Di Gregorio?", "mettete Perin fino al termine della stagione, e poi si intervenga sul mercato", scrive qualcuno, invocando l'intervento di Spalletti e della società.

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