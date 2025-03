Lazio, a rischio Romagnoli contro il Milan

Il difensore uscito acciaccato dalla gara di Coppa italia, in dubbio ora per domenica in campionato

Guai per mister Baroni, che nella difesa biancoceleste domenica in campionato contro il Milan dovrà fare di necessità virtù.

Alessio Romagnoli infatti è acciaccato. Il difensore della Lazio, durante l'intervallo della sfida di martedì contro l'Inter in Coppa Italia, è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio muscolare all'adduttore. Secondo le ultime notizie in arrivo da Formello, oggi il calciatore dovrebbe lavorare a parte per gestire la situazione, così da evitare che il problema possa trasformarsi in qualcosa di più serio. Tuttavia è in dubbio la sua presenza contro i rossoneri, in preallarme rimane Gigot per una maglia al centro della retroguardia laziale.

Inoltre in casa Lazio non è al meglio neppure Patric: l'edema all'osso sesamoide (certificato 2 mesi fa) continua a tormentare il difensore che, nonostante abbia dato la sua disponibilità seppur dolorante alla caviglia, ha saltato l'ultima seduta di scarico con i compagni e proverà a tornare in gruppo dal prossimo allenamento.

Fantacalcio.it per Adnkronos