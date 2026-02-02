circle x black
Cerca nel sito
 

Felipe Melo, rissa sfiorata in Brasile: aggredito da un tifoso allo stadio - Video

È successo prima della Supercopa tra Corinthians e Palmeiras

La lite di Felipe Melo - X
La lite di Felipe Melo - X
02 febbraio 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rissa sfiorata per Felipe Melo in Brasile. In occasione della finale di Supercopa tra Corinthians e Palmeiras, che l'ex centrocampista ha commentato per una tv brasiliana, Melo è stato aggredito da un tifoso mentre stava scendendo le scale per raggiungere la propria postazione.

È successo tutto allo stadio Mané Garrincha di Brasilia, dove l'ex, tra le altre, calciatore di Juventus e Fiorentina è stato prima insultato da un tifoso del Corinthians e poi, quando si è avvicinato a muso duro, è stato strattonato per la maglia.

Immediato l'intervento della sicurezza dello stadio, che ha allontanato Felipe Melo mentre il tifoso continuava a insultarlo. Probabile che al centro della lite ci fosse proprio il passato da calciatore dell'ex centrocampista, che ha giocato per diversi anni con il Palmeiras, squadra rivale del Corinthians.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
felipe melo felipe melo corinthians felipe melo rissa felipe melo brasile felipe melo rissa video
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza