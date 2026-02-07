circle x black
Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola ospitano i granata nella 24esima giornata di Serie A

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
07 febbraio 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
La Fiorentina sfida il Torino in Serie A. Oggi, sabato 7 febbraio, i viola sfidano i granata - in diretta tv e streaming - al Franchi di Firenze nella 24esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona, mentre quella di Baroni è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell'Inter ma aveva vinto 1-0 nell'ultimo turno contro il Lecce.

Fiorentina-Torino, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Torino è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Obrador; Zapata, Adams. All. Baroni

Fiorentina-Torino, dove vederla in tv

Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

