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Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

Gli azzurri sono stati battuti nella seconda giornata del torneo di rugby

Italia-Irlanda - Ipa/Fotogramma
Italia-Irlanda - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Irlanda sconfigge 20-13 l'Italia oggi, sabato 14 febbraio, in un match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby disputato all'Aviva Stadium di Dublino. Dopo la meta dei padroni di casa con Osborne al 16', grande reazione degli azzurri che ribaltano la partita con il calcio di Garbisi al 20' e la meta di Nicotera al 32' e chiudono la prima frazione avanti 10-5.

Nella ripresa decisive per i 'verdi' le mete di Conan e Baloucoune al 43' e al 57' e il calcio di Crowley al 63' per il 20-10 Irlanda. L'Italia accorcia le distanze con il calcio di Garbisi al 67' per il 20-13 finale.

"Sono consapevole di chi avevamo di fronte e della loro situazione, per questo devo dare a questa prestazione il valore che merita. Non siamo ancora in grado di fare zero errori in una partita ma sono comunque orgoglioso di ciò che hanno fatto i ragazzi". Queste le parole del ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada, dopo la sconfitta. "Andiamo via con un punto bonus meritatissimo, il pareggio era alla nostra portata: il rimbalzo in mezzo ai pali e la meta annullata sono episodi che non ci hanno premiato. La sconfitta fa male, ma vedo molti più aspetti positivi rispetto a quelli negativi", aggiunge Quesada.

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