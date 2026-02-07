circle x black
Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

E' ricapitato ancora, dopo che le atlete a stelle strisce di hockey nei giorni scorsi avevano portato a casa il vantaggio non appena si era seduto in tribuna

J.D. Vance (Afp)
07 febbraio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Omrai è l'amuleto ufficiale. J.D. Vance, vicepresidente Usa, si conferma il portafortuna delle atlete americane. Da quando si è seduto in tribuna vip, felpa blu con scritto Usa, le giocatrici di hockey made in Usa hanno segnato due reti e sono in vantaggio 3 a 0 sulla Finlandia.

Nonostante il momento fortunato, quando Vance ha lasciato la tribuna, accompagnato dalla scorta, da una parte degli spalti si sono levati alcuni "buuu". La protesta è stata breve e circoscritta.

Il precedente con un'altra partita di hockey

Nella partita, sempre di hockey femminile contro la Repubblica Ceca del 5 febbraio scorso, si era seduto in tribuna e le statunitensi erano andate in vantaggio, andando poi a valanga.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jd vance oggi jd vance hockey jd vance hockey oggi jd vance hockey milano cortina
