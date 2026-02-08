circle x black
Milano Cortina 2026, vince e... si strappa la maglia: esultanza 'alla Balotelli' dopo l'oro

L'austriaco Karl non è riuscito a contenere la gioia

Benjamin Karl - Ipa/Fotogramma
Benjamin Karl - Ipa/Fotogramma
08 febbraio 2026 | 17.33
Redazione Adnkronos
Vince l'oro e... si toglie la maglia. Non è un campo da calcio, ma Milano Cortina 2026, dove Benjamin Karl ha sfornato l'esultanza delle Olimpiadi. L'atleta austriaco ha conquistato il primo posto nello slalom parallelo gigante di snowboard e per celebrare la sua quarta medaglia olimpica, arrivata all'età di 40 anni, ha scelto di spogliarsi e contrarre i muscoli, in un'esultanza a metà tra Hulk e Balotelli.

Dopo un urlo liberatorio, Karl si è tuffato nella neve, sfidando quindi il freddo di Livigno. Niente da fare invece per l'azzurro Maurizio Bormolini, che nei Giochi 'di casa' è stato eliminato proprio dall'austriaco agli ottavi di finale per soli tre centesimi.

milano cortina 2026 milano cortina olimpiadi esultanza balotelli milano cortina
