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La Fiorentina vince il derby toscano con il Pisa 1-0

A decidere il match il gol di Kean al 13'

Kean parla con Mariani durante la partita Fiorentina-Pisa (Fotogramma)
Kean parla con Mariani durante la partita Fiorentina-Pisa (Fotogramma)
23 febbraio 2026 | 20.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Successo fondamentale per la Fiorentina che vince 1-0 il derby contro il Pisa che vale tre punti che pesano più del solito, perché arrivano mentre Cremonese e Lecce frenano e perché, per la prima volta in stagione, la squadra viola mette insieme due successi consecutivi, tre se si conta il successo nell'andata del playoff di Europa League contro i polacchi del Jagiellonia. In classifica i gigliati agganciano grigiorossi e salentini al 16° posto con 24 punti, staccando di ben nove punti Verona e Pisa, ormai a un passo dalla Serie B.

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La partita

A decidere è ancora Kean al 13'. L’azione nasce da un cross di Fagioli, prosegue tra rimpalli e letture sbagliate della difesa pisana e finisce con l'ex Juve appostato dove deve stare un centravanti: a due passi dalla porta. Non un capolavoro estetico, ma una rete da attaccante vero. Dalla tribuna, perché squalificato, mister Vanoli vede una squadra applicata e ordinata. Turnover in Conference, titolari in campionato: la gestione delle energie questa volta funziona. Nel primo tempo la Fiorentina controlla ritmo e spazi, tiene il pallone, concede pochissimo e costruisce con pazienza. Fagioli si prende la regia con personalità, Brescianini accompagna, Ndour prova a inserirsi. Kean sfiora anche la doppietta di testa dopo aver vinto un duello con Caracciolo.

Il copione cambia nella ripresa. Il Pisa alza il baricentro, Hiljemark ridisegna la squadra con tre cambi immediati e la partita diventa più sporca, meno controllata. Meister crea problemi a Ranieri, Angori trova sulla sua strada un Dodo decisivo sulla linea, Cuadrado spreca una buona chance. La Fiorentina arretra, il Franchi si innervosisce, il risultato resta in bilico fino all’ultimo. Nel recupero Fazzini avrebbe il pallone della sicurezza ma calcia male. È l’ultima emozione di una gara che la Viola aveva indirizzato bene e che ha rischiato di complicarsi da sola. Il verdetto però è chiaro: la Fiorentina respira e intravede un margine per giocarsi la salvezza senza inseguire sempre. Il Pisa, fermo a 15 punti e ancora senza vittorie nella gestione Hiljemark, vede allontanarsi la zona utile e deve cambiare passo in fretta.

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Calcio Serie A Fiorentina Pisa Derby toscano
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