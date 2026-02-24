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Lindsey Vonn rivela: “Ho rischiato l’amputazione della gamba”

La sciatrice in un video postato su Instagram annunciando le dimissioni dall'ospedale: "È stato davvero difficile e non è il modo in cui volevo concludere le Olimpiadi"

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
24 febbraio 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Ho rischiato l'amputazione della gamba" sinistra dopo l'incidente a Milano Cortina 2026. Così su Instagram Lindsey Vonn, che ha riportato una serie di fratture all'arto in seguito alla caduta dell'8 febbraio. "Era tutto a pezzi", ha detto la sciatrice annunciando contestualmente le proprie dimissioni dall'ospedale.

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"Dopo quasi due settimane trascorse su un letto d'ospedale quasi completamente immobile, finalmente sto abbastanza bene da potermi trasferire in un hotel. Non è ancora casa mia, ma è un passo enorme!", si legge nel post.

Vonn - che dopo una serie di procedure mediche in Italia è stata trasferita negli Stati Uniti dove è stata sottoposta a un intervento di sei ore - ha ringraziato il medico che l’ha operata: "Mi ha salvato la gamba. Letteralmente. Mi ha salvata dall’amputazione. L'infortunio, ha spiegato, aveva provocato la "sindrome compartimentale", una condizione che aveva messo a repentaglio l'integrità dell'arto.

"È stato davvero difficile e non è il modo in cui volevo concludere le Olimpiadi", ha ammesso, visibilmente commossa. "Ma è stato d'ispirazione vedere i miei compagni di squadra". "Nessun rimpianto - ha aggiunto - ho lavorato così duramente per tornare e quest'anno ne è valsa la pena. È stato solo un piccolo intoppo". "Sono rimasta in ospedale un po' più a lungo di quanto sperassi, perché avevo un basso livello di emoglobina a causa di tutta la perdita di sangue e stavo davvero lottando con il dolore che era un po' fuori controllo", ha affermato aggiungendo: "Non posso dirvi quanto sia stato doloroso".

"Ora mi concentrerò sulla riabilitazione e tra qualche settimana passerò dalla sedia a rotelle alle stampelle - si legge ancora nel post - Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano, poi deciderò se voglio rimuovere tutto il metallo o meno, quindi tornerò in sala operatoria e finalmente sistemerò il mio legamento crociato anteriore".

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