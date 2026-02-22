circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoneri ospitano i ducali nella 26esima giornata di Serie A

Rafa Leao - Afp
Rafa Leao - Afp
22 febbraio 2026 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 22 febbraio, i rossoneri sfidano il Parma - in diretta tv e streaming - nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio per 1-1 con il Como nel recupero del 24esimo turno, mentre nel 25esimo avevano battuto il Pisa in trasferta 2-1. I ducali invece hanno superato l'Hellas Verona 2-1 al Tardini.

CTA

Milan-Parma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Parma è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Gabbia; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Milan-Parma, dove vederla in tv

Milan-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan parma milan parma milan parma oggi milan parma orario milan parma dove vederla tv
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza