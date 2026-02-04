circle x black
Papà ruba nuggets al figlio allo stadio, lui piange e la squadra lo ricompensa: il video virale

Il video al Molineux Stadium che ha fatto il giro del web

04 febbraio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
Un regalo speciale per un tifoso speciale. È diventato virale sui social un video che ritrae Rory, un giovane tifoso del Wolverhampton, scoppiare in lacrime sugli spalti del Molineux Stadium dopo che il papà, seduto al suo fianco, gli ha sottratto un bocconcino di pollo durante la partita della squadra di calcio inglese. La scena ha fatto il giro del web e a distanza di una settimana la squadra di Premier League ha deciso di intervenire per consolare il piccolo supporter.

In occasione del match successivo, la mascotte dei Wolves ha raggiunto Rory sugli spalti, consegnandogli una nuova porzione di nuggets e alcuni gadget ufficiali della squadra: "Speriamo che questi nuggets compensino la delusione di due settimane fa. E questa volta, papà, non ti è permesso avvicinarti ai bocconcini", ha scherzato lo speaker dello stadio.

