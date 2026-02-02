circle x black
Brahim Diaz cade, arbitro assegna rigore (dubbio): Real Madrid 'sotto attacco' in Liga - Video

I Blancos sono riusciti a vincere contro il Rayo Vallecano grazie a un penalty allo scadere

Il rigore di Mbappé - Afp
Il rigore di Mbappé - Afp
02 febbraio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Polemiche in Liga dopo la partita tra Real Madrid e Rayo Vallecano. I Blancos di Arbeloa, che ha sostituito l'esonerato Xabi Alonso in panchina, sono riusciti a vincere al Bernabeu per 2-1 grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé al 100', in pieno recupero. Ma proprio il penalty assegnato al Real è al centro delle critiche, per un contatto che non sembra così falloso.

Succede tutto al 98', durante l'ultimo degli otto minuti assegnati dall'arbitro Isidro Diaz de Mera. Brahim Diaz entra in area di rigore e subisce l'intervento di Mendy. Il difensore ospite, nel tentativo di allontanare il pallone, finisce per colpire allo stomaco l'attaccante ex Milan, protagonista in negativo dell'ultima finale di Coppa d'Africa, con il direttore di gara che assegna quindi il penalty.

Immediate le proteste della panchina del Rayo Vallecano, incredula per la decisione. Rivedendo le immagini infatti il contatto non appare così netto, con la gamba che non sembra colpire Brahim Diaz ma terminare il suo slancio prima di entrare in contatto con il giocatore, che poi 'di mestiere' si prende il calcio di rigore. L'episodio è stato riguardato anche al Var, che però ha confermato la decisione dell'arbitro.

Con questa vittoria il Real Madrid, uscito tra i fischi del Bernabeu nonostante il successo in extremis, sale a 54 punti, portandosi a -1 dal Barcellona capolista. Tre punti d'oro quindi per Arbeloa, reduce dalla delusione per la cocente sconfitta in Champions League contro il Benfica di Mourinho, che ha condannato i Blancos ai playoff.

