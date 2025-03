Intelligenza Artificiale, Cybersicurezza e Telco: un dialogo costruttivo tra istituzioni e imprese alla Camera dei Deputati

Si è svolta presso la Camera dei Deputati una nuova riunione del tavolo tecnico istituzionale promosso dall'Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), punto di riferimento per l'innovazione e il digitale in Italia. L'incontro, dal titolo "Intelligenza Artificiale, Cybersicurezza e Telco", è stato voluto dall'On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati, con l'obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra imprese e istituzioni. Al centro del dibattito, le dinamiche tecnologiche, legislative e geopolitiche che plasmano l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale (Ia), della cybersicurezza e delle telecomunicazioni.

I lavori sono stati aperti dal Presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri, seguito dai saluti istituzionali dell'On. Alessandro Giglio Vigna, che ha sottolineato l'importanza cruciale dei temi trattati per il presente e il futuro del paese: "Un ringraziamento ad Angi per l'organizzazione di questo convegno e per avermi coinvolto, i temi trattati non riguardano il futuro ma il nostro presente, la cybersecurity è importante come non mai, l'AI sarà una rivoluzione come lo è stata la seconda rivoluzione industriale, sta a noi guidare e gestire questo cambiamento, consci dei rischi ma consapevoli delle enormi opportunità".

Al tavolo sono intervenuti i seguenti relatori: Maria Beccia, Deputy Chief Information Officier for Cybersecurity – Nato; Fabrizio Spada, Direttore Relazioni Istituzionali degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Vittorio Calaprice, Cybersecurity Specialist Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione Agenzia Enea; Antonio Maria Tambato, Direttore Unità Direzione innovazione e transizione digitale – Agenzia per l’Italia Digitale; Agostino Ghiglia, Componente del Garante per la protezione dei dati personali; Giampiero Ruggiero, Primo Tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Francesco Maria Loriga Delegato Unità Innovazione – Anci. Nei lavori anche lo speciale intervento di Sara Garino Capo Ufficio Legislativo Presidenza della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo.

In rappresentanza del mondo corporate i seguenti delegati: Giuseppe Dongu Advisory Operations Leader di Tinexta Cyber; Vincenzo Cammarata Head of Institutional Relations Lutech; Giulio Covassi Ceo Kiratech; Nino Guarnacci, Director Solution Engineering Salesforce.

“L'importanza del partenariato pubblico-privato è alla base dello sviluppo delle nuove tecnologie, sia per un processo di armonizzazione delle normative, sia per incentivare gli investimenti in termini di sviluppo e competitività del nostro ecosistema Paese. Siamo lieti, In questo tavolo, come ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, insieme a tutti i nostri autorevoli partner presenti, di aver potuto mettere in luce prospettive e opportunità legate all'Intelligenza Artificiale, alla Cybersicurezza e al mondo delle Telco, i cui spunti saranno oggetto di una relazione particolare che, come Giovani Innovatori, consegneremo nelle mani di tutte le istituzioni con l'obiettivo di favorire il dibattito, la divulgazione, ma soprattutto proposte concrete per il governo, per l'Europa e per il Parlamento, in ottica di valorizzare quel percorso virtuoso, etico e sostenibile circa la transizione digitale, in cui l'Italia possa ritrovare quella centralità e non subire passivamente, bensì ritrovare quel ruolo come punto di riferimento dell'economia digitale all'insegna del Made in Italy.“ Così Gabriele Ferrieri Presidente Angi.