circle x black
Cerca nel sito
 

Los Angeles fa causa a Roblox per mancata tutela dei minori

sponsor

La piattaforma di gioco online è accusata di non aver protetto adeguatamente i minori da abusi e adescamenti, dando priorità al profitto aziendale rispetto alla sicurezza degli utenti più vulnerabili

Los Angeles fa causa a Roblox per mancata tutela dei minori
20 febbraio 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La contea di Los Angeles ha ufficialmente intrapreso un'azione legale contro Roblox, la celebre piattaforma di gaming che conta oltre 151 milioni di utenti giornalieri. Secondo l'accusa, depositata dal consulente legale Dawyn R. Harrison a nome dello Stato della California, la società avrebbe permesso l'esposizione sistematica dei minori a contenuti sessualmente espliciti e a pratiche di grooming. La tesi sostenuta dai legali della contea punta il dito contro un modello di business che privilegerebbe i ricavi societari a discapito dell'integrità dei più giovani, trasformando lo spazio virtuale in un terreno fertile per i malintenzionati.

CTA

Le autorità locali descrivono una realtà allarmante, sostenendo che l'azienda fornisca strumenti potenzialmente pericolosi a predatori pronti a colpire soggetti ignari. Hilda L. Solis, presidente del consiglio di sorveglianza della contea, ha ribadito la necessità di imporre salvaguardie reali per contrastare lo sfruttamento online e lo sfruttamento dei minori. In questo scenario, gli esperti di sicurezza digitale sottolineano come la responsabilità non possa ricadere esclusivamente sulle istituzioni. Viene infatti evidenziata l'importanza di un ruolo attivo dei genitori nel monitoraggio delle interazioni digitali, ponendo l'accento sulla necessità di utilizzare i controlli parentali per limitare o eliminare le comunicazioni con estranei.

Da parte sua, Roblox respinge fermamente ogni accusa, dichiarando di aver costruito il proprio ecosistema mettendo la sicurezza al centro di ogni processo evolutivo e annunciando una difesa vigorosa in sede legale. La società ha precisato di disporre di sistemi di monitoraggio avanzati e di vietare lo scambio di immagini nelle chat per prevenire gli abusi più comuni, collaborando attivamente con le forze dell'ordine nelle indagini. Resta tuttavia alta la preoccupazione per una piattaforma dove oltre il 40% degli iscritti ha meno di 13 anni, un dato che rende ancora più urgente il dibattito sull'efficacia delle attuali misure di moderazione adottate dai giganti della tecnologia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roblox Los Angeles videogiochi tutela dei minori
Vedi anche
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza