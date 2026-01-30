Barilla con Università di Parma per progetto 'Genconnect', ponte con mondo del lavoro

Creare un ponte tra il mondo del lavoro e l’università e valorizzare la diversità generazionale: è questo lo scopo di GenConnect, il nuovo programma di dialogo intergenerazionale promosso dall’Erg Young del Gruppo Barilla e realizzato in collaborazione con l’Università di Parma all’interno del programma 'Unipr4Talents: talentuosi si diventa', il progetto con cui l’Ateneo si è aggiudicato un rilevante finanziamento nell’ambito del 'Bando Talenti' della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa ha preso ufficialmente il via ieri con un evento di lancio congiunto presso l’Università di Parma, segnando l’inizio di un percorso che si svilupperà fino a maggio. GenConnect nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra chi è già nel mondo del lavoro e chi vi si sta affacciando, favorendo la comprensione reciproca tra generazioni diverse e valorizzando la diversità generazionale come leva di crescita culturale e organizzativa. Il programma coinvolgerà 44 partecipanti complessivi, 22 persone Barilla e 22 studenti universitari provenienti da diversi Dipartimenti, selezionati con il supporto del team Unipr4Talents dell’Ateneo parmense.

Il percorso prevede tre incontri plenari (di apertura, di confronto intermedio e di chiusura) affiancati da una serie di incontri in coppie generazionali, composte da una persona Barilla e uno studente o studentessa, pensati come spazi di scambio paritario di esperienze, punti di vista e aspettative sul lavoro. Non un programma di mentoring né di recruiting, ma un’iniziativa di dialogo e ascolto, orientata a sviluppare maggiore consapevolezza sulle trasformazioni del lavoro e sulle esigenze delle diverse generazioni.

Con GenConnect, Barilla prosegue e rafforza un impegno avviato da anni sui temi dell’inclusione e dell’intergenerazionalità, dopo esperienze come il Generational Mentoring, aprendo per la prima volta questo confronto anche all’esterno dell’azienda grazie alla collaborazione con il mondo universitario. La prima edizione si configura come progetto pilota, con l’ambizione di diventare un modello replicabile e di contribuire al dibattito pubblico su generazioni, lavoro e inclusione. Il racconto dei risultati e delle esperienze maturate nel corso del programma è previsto per maggio 2026, in un momento di restituzione condiviso con l’Università di Parma.

GenConnect si inserisce nel più ampio percorso di Diversity & Inclusion che Barilla porta avanti da anni a livello globale. Nel Gruppo sono attivi 17 Employee Resource Group, che coinvolgono circa 2.000 collaboratori e rappresentano comunità volontarie, organizzate e guidate dalle persone Barilla per promuovere una cultura aziendale sempre più inclusiva e stimolare il cambiamento dall’interno. Tra questi, Erg Young è il gruppo dedicato alle nuove generazioni e al dialogo intergenerazionale, con l’obiettivo di dare voce ai giovani talenti e favorire il confronto tra età, esperienze e prospettive diverse.

Accanto a Erg Young, Barilla promuove numerose iniziative di inclusione, come ThisAbility, il programma dedicato alla valorizzazione dei talenti delle persone con disabilità, premiato con il Premio Aretè 2023, e progetti sviluppati in collaborazione con realtà come Hackability, Dynamo Camp, Dynamo Academy e altre organizzazioni impegnate nella rimozione delle barriere fisiche e culturali.

'Unipr4Talents: Talentuosi si diventa' mira a rafforzare le sinergie tra l’università e il mondo imprenditoriale locale e regionale. Grazie ai servizi di accompagnamento al lavoro e al sostegno delle carriere, l’iniziativa punta a superare il semplice matching tra domanda e offerta. Gli obiettivi principali includono quindi la qualificazione dei servizi di placement e il supporto alle carriere, attraverso lo sviluppo di seminari e workshop, servizi di mentoring one-to-one, percorsi di placement per PhD e talenti internazionali, attività di comunicazione mirata e una progettualità di Customer Relationship Management per migliorare le relazioni con enti e aziende che collaborano su diversi ambiti con l’Ateneo.