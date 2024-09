Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, la relazione alla Camera

Nella seduta di giovedì 19 settembre 2024, la Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha avviato l’esame della Relazione sull’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo. Il diritto di accesso del pubblico agli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea assume rilevanza nel più ampio quadro dei principi sanciti dai Trattati sulla trasparenza, la democrazia e la partecipazione dei cittadini. Ciò anche alla luce del fatto che la domanda di partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica dell'Unione Europea è in crescita, come si è avuto modo di constatare nel corso dell'esame presso la Commissione della relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. La disposizione, infatti, obbliga tali istituzioni a pubblicare una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero di casi in cui hanno rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero di documenti sensibili non inseriti nel registro.

Per approfondire: https://europa.camera.it/attivita-parlamentare/atti-documenti-ue-esame/scheda?file=leg.19.COM.2024.266.xml