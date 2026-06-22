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Accordo USA-Iran, Meloni: “Un’occasione di pace che va colta”

22 giugno 2026 | 18.24
Redazione Adnkronos
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A seguito dell’annuncio del memorandum d’intesa siglato da Stati Uniti e Iran, i leader di Governo di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Cipro, Giappone, Canada, Australia, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per esprimere il deciso apprezzamento per l’obiettivo raggiunto e per ringraziare l’operato di tutti i mediatori coinvolti, specie Qatar e Pakistan. Il Premier Meloni ha definito l’avvenimento come “un’occasione di pace che va colta e l’Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo”. In ambito di possibile intervento congiunto nell’area dello stretto di Hormuz per ristabilire e assicurare la navigazione, Meloni e gli altri leader hanno detto: “Siamo pronti a fare la nostra parte anche attraverso una missione navale internazionale con obiettivi esclusivamente difensivi, volta a garantire sicurezza nella navigazione commerciale e sminamento delle acque di Hormuz”. Sul tema del programma nucleare iraniano, i leader si sono detti disposti ad eliminare le sanzioni in presenza di misure chiare e verificabili adottate dall’Iran. Infine, sulla questione libanese, viene riaffermato il sostegno alla sovranità e integrità territoriale del Libano.

La dichiarazione dei leader europei

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accordo USA Iran pace stretto di Hormuz programma nucleare iraniano
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