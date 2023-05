Addio a Julia Ituma, commozione ai funerali

Commozione nella chiesa di San Filippo Neri a Milano per l'addio a Julia Ituma, la campionessa 18enne della Igor Volley morta tragicamente a Istanbul nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi. Presenti in chiesa, tra gli altri, le compagne di squadra e il ministro dello Sport Abodi. Intanto proseguono le indagini, anche la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta sulla vicenda per chiarire i dubbi su quanto accaduto.