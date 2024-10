- Agenda del premier Giorgia Meloni

Martedì 22 ottobre la premier Giorgia Meloni sarà impegnata in una conferenza stampa sulla manovra economica, ore 9:30 - Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Mercoledì 23 ottobre, alle 10 al Palazzo del Quirinale, parteciperà alla Riunione del Consiglio Supremo di Difesa; alle19:00, a Roma presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, sarà impegnata nelle Celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano Il Tempo. Giovedì 24 ottobre, alle 18 a Palazzo Chigi, è in agenda l’incontro con il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.