Alla Farnesina nuova riunione del Tavolo Russia

Su iniziativa del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è svolta alla Farnesina una nuova riunione del Tavolo Russia, un progetto dedicato alla tutela degli interessi delle imprese italiane che operano nel Paese. Al centro dei lavori, la protezione degli investimenti, l’assistenza alle aziende e l’accesso agli strumenti di sostegno disponibili. Nel corso dei lavori è stato fatto il punto sulle condizioni operative per le imprese presenti in Russia, affrontando anche le criticità segnalate da singole realtà aziendali. Il Ministero e Agenzie per l’internazionalizzazione hanno inoltre illustrato le misure attualmente disponibili, nel rispetto del regime sanzionatorio in vigore, tra cui i finanziamenti agevolati a sostegno dello sviluppo sui mercati internazionali delle imprese italiane che detengono società controllate in Russia. L’iniziativa conferma il ruolo della Farnesina nell’accompagnare e assistere il sistema produttivo italiano in un contesto complesso, conciliando la tutela degli interessi economici nazionali con il rispetto delle restrizioni internazionali.

Il comunicato della Farnesina