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Approvata risoluzione sul contenuto del DPFP

05 ottobre 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Bilancio del Senato e la medesima Commissione della Camera, hanno, in rapida successione, approvato la risoluzione sul contenuto del Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) predisposta dal Senatore Liris (FdI) e sottoscritta dai rappresentanti dei principali gruppi parlamentari. L’atto impegna il Governo a trasmettere alle Camere il DPFP in sostituzione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF), in vista della manovra di finanza pubblica 2027-2029. Il documento dovrà aggiornare le previsioni macroeconomiche, il quadro della spesa netta, il saldo di cassa dello Stato, delineando il quadro programmatico per il prossimo triennio. La risoluzione prevede anche l’indicazione delle misure che saranno adottate con la manovra e dei relativi effetti finanziari, oltre all’aggiornamento degli impegni di riforma e investimento. In caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, il Governo dovrà presentare al Parlamento una specifica relazione. È inoltre richiesta una maggiore trasparenza sulla composizione della spesa netta e sul conto economico programmatico delle amministrazioni pubbliche. Il DPFP dovrà essere corredato dagli indicatori di benessere equo e sostenibile e dalla documentazione relativa alle spese di carattere non permanente. Inoltre, la risoluzione impegna il Governo a fornire informazioni sugli interventi di riforma delle spese fiscali e sui risultati ottenuti nel contrasto all’evasione fiscale.
Il testo della risoluzione approvata al Senato

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DPFP Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) manovra di finanza pubblica 2027 2029
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