Approvato alla Camera il DL Infrastrutture

Con 169 voti favorevoli e 101 contrari, il 29 luglio, è stato approvato alla Camera il DL 89/2024 recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, anche noto come DL Infrastrutture, il cui termine di conversione è fissato il 28 agosto. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Tra le principali misure del testo del Decreto, 13 articoli riguardano il Ponte sullo Stretto di Messina. A tale proposito sono stati approvati emendamenti che si riferiscono a espropri di terreni e indennizzi per la realizzazione della grande infrastruttura. Diversi anche gli interventi in materia di concessioni autostradali, con riferimento all’aggiornamento dei piani economico-finanziari. Nel provvedimento sono compresi anche finanziamenti specifici per sostenere progetti promossi nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, con istituzione di un fondo ad hoc pari a 200 milioni di euro dedicato alle imprese italiane che operano nel Continente. Tra i temi all’ordine del giorno, una ventina non sono stati. Nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo, diversi parlamentari sono intervenuti su temi particolarmente controversi, oltre al Ponte sullo Stretto, il potenziamento di determinate infrastrutture ferroviarie, le concessioni autostradali, il Piano Mattei per l’Africa, ma anche sullo stoccaggio della CO2 e il numero dei Commissari straordinari e delle opere loro assegnate.

