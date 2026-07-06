Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) del 7 maggio 2026, viene approvato il Piano del Mare 2026-2028 che rappresenta una strategia organica di lungo periodo pensata per rafforzare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, sostenere la competitività delle imprese del comparto marittimo e promuovere uno sviluppo armonioso tra crescita economica, innovazione e tutela dell’ambiente. Il nuovo Piano rappresenta la continuazione di quanto avviato con l’edizione 2023-2025 di cui ne consolida l’impianto, aggiornando le priorità e confermando la linea del Governo che considera il mare una componente cruciale della politica industriale e di sviluppo. Le principali direttrici del Piano riguardano diversi ambiti: spazi marittimi; rotte commerciali; porti e logistica; energia proveniente dal mare; transizione ecologica dell’industria del mare; pesca e acquacultura; strategie dell’industria armatoriale; cantieristica; lavori del settore marittimo; ecosistemi e aree marine protette; dimensione subacquea e risorse geologiche dei fondali; turismo del mare; cambiamenti climatici; sistema delle isole minori; cooperazione europea e internazionale; sicurezza marittima.

Il contenuto completo del Piano