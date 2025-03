Approvato in Cdm il DDL sul femminicidio

Il governo, nel Consiglio dei ministri dello scorso 7 marzo, ha dato il via libera allo schema di disegno di legge sull'introduzione del delitto di femminicidio, a cui si affiancano altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il testo prevede un intervento ampio e sistematico con lo scopo di tutelare le donne contro il fenomeno delle violenze commesse nei loro confronti.

Il provvedimento introduce la nuova fattispecie penale del “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.

Inoltre, il testo prevede ulteriori misure volte a tutelare le donne vittima di violenza, tra cui il diritto per la vittima di reati da codice rosso di essere avvisata anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato ed estendere alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio, infine, nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari.

Con la successiva approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge, l’Italia sarà il primo Paese in Europa a prevedere il femminicidio come delitto autonomo e non soltanto come aggravante.

