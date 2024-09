Approvazione definitiva in Consiglio dei ministri del D.lgs. ETS

Nel Consiglio dei Ministri del 4 settembre scorso è stato approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo riguardante lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (ETS) e l’estensione del sistema anche al trasporto marittimo. Il Governo ha accolto alcune delle osservazioni proposte da Fincantieri durante l’iter previsto per il parere parlamentare. Infatti, attraverso modifiche puntuali è stata introdotta, tra le attività finanziabili attraverso i proventi delle aste, anche “la riqualificazione energetica delle navi esistenti, l’applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, le tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi”. Si tratta di un primo passo importante per poter vedere finanziate delle misure specifiche di sostegno al rinnovo e l’ammodernamento dei mezzi navali e all’introduzione di nuove tecnologie per il settore.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-93/26492