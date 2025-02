Arriva in Aula il DDL sulla partecipazione dei lavoratori alla governance d’impresa

È calendarizzato per questa settimana presso l’Aula di Montecitorio il DDL sulla partecipazione dei lavoratori alla governance d’impresa. La proposta nasce da una iniziativa popolare ed è volta a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, introducendo altresì norme finalizzate a rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservando e incrementando i livelli occupazionali. Tra le proposte normative introdotte dal provvedimento si segnala la disciplina riguardante la partecipazione gestionale dei lavoratori – ovvero quella che si traduce nella collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa – prevedendo, per le imprese che adottano il sistema dualistico – ovvero con un "consiglio di gestione", a cui spetta la gestione dell'impresa, e con un "consiglio di sorveglianza", a cui spettano compiti diversi, tra cui quelli di sorveglianza – che gli statuti possono prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza. Stessa disciplina riguarda la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società che non adottano il sistema dualistico, stabilendo che gli statuti possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e, ove costituito, al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati, dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi. Infine, viene previsto che nelle aziende possano essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

Link provvedimento: DDL partecipazione lavoratori alla Governance d'impresa