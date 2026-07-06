Artico, Crosetto sottolinea la necessità di rafforzare l’azione europea e il coordinamento con la NATO

Lo scorso martedì 30 giugno, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato Jyrki Katainen, Consigliere Speciale per le relazioni dell’Unione europea con l’Artico, per approfondire le principali sfide strategiche legate a una regione sempre più rilevante nello scenario geopolitico internazionale.

Nel corso del colloquio, il Ministro ha evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo dell’UE e il coordinamento tra Stati membri e con la NATO, al fine di accrescere la deterrenza, la resilienza e le capacità comuni nel settore della sicurezza e della difesa. Ha poi ribadito l’impegno dell’Italia a favore della sicurezza e della stabilità dell’Artico, che rappresenta un ambito strategico anche per la valorizzazione delle eccellenze nazionali nei settori dell’industria della difesa, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. In tale prospettiva, il Ministro ha sottolineato che il continuo investimento in questi ambiti contribuisce a rafforzare il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale e il suo apporto alla sicurezza collettiva.

All’incontro ha preso parte anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, delegata per l’Artico, il Subartico e l’Antartide.

Il comunicato della Difesa