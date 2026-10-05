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Audizione del Ministro Crosetto sul Ddl per il rafforzamento della difesa

05 ottobre 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel corso dell’audizione presso le Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato sul Disegno di legge per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato l’impostazione della riforma del comparto Difesa, che sarà articolata in due distinti disegni di legge. Il primo riguarderà le misure immediatamente attuabili, mentre la revisione degli organici delle Forze Armate sarà affrontata con un successivo provvedimento. Secondo il Ministro, l’incremento strutturale del personale richiede infatti coperture finanziarie pluriennali e potrà essere definito dopo l’approvazione della Legge di bilancio. Nel quadro delle misure allo studio rientra anche l’ipotesi di un ampliamento della componente della Riserva fino a 40.000 unità, già prospettata in precedenza, che necessita di adeguate risorse strutturali. Crosetto ha inoltre evidenziato come il percorso di incremento della spesa per la Difesa nel 2026 dovrà tenere conto dei vincoli derivanti dalla procedura europea per deficit eccessivo.
Il comunicato della Difesa

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Difesa Riforma Disegno di legge Capacità difensiva nazionale
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