La guerra in Ucraina potrebbe essere arrivata a una svolta? La risposta sembrerebbe essere positiva e segnali in tal senso sono arrivati prima di tutto dall'amministrazione Usa che ha notificato ai funzionari europei e ucraini l'intenzione di raggiungere un accordo di pace entro l'inizio di gennaio. Il Financial Times, citando quattro fonti distinte, riporta che la Casa Bianca intende finalizzare tale intesa prima che i Democratici assumano il controllo del Congresso, in cui sono a maggioranza dopo le ultime elezioni di Midterm.

"Gli americani stanno spingendo molto e c'è una certa preoccupazione che sarebbero necessarie notevoli concessioni da parte ucraina per avvicinarsi a un accordo", ha detto un funzionario europeo al Financial Times dopo un incontro con gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

Altri due funzionari statunitensi, rimasti anonimi, hanno prospettato la possibilità che il presidente Donald Trump possa discutere la risoluzione del conflitto con i leader europei durante il vertice del G20, programmato a Miami a metà dicembre. Un alto funzionario francese ha tuttavia precisato al quotidiano che gli europei non terranno colloqui sull'Ucraina durante il vertice a meno che Kiev non venga invitata, cosa che non è ancora successa al momento, contrariamente alla Russia.

Ad ogni modo, che la pace in Ucraina possa essere più vicina l'ha fatto intendere anche Donald Trump che ieri, in conferenza stampa alla Casa Bianca dopo il vertice di Shenzhen con Xi e Putin, ha detto che "i colloqui stanno andando molto bene. Penso che ci siano davvero ottime possibilità di farcela", ha detto il presidente americano in conferenza stampa alla Casa Bianca.