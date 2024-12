Avanzamento PNRR, secondo la Corte dei Conti obiettivi in linea

La Corte dei conti ha reso noto la Relazione semestrale (primo e secondo semestre 2024) sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento con cui riferisce al Parlamento lo stato di attuazione del PNRR fornisce un quadro complessivo sotto l’aspetto del raggiungimento di target e milestone, nonché di evoluzione della spesa e relativa rendicontazione. Sono, inoltre, inclusi alcuni approfondimenti tematici con riferimento al contributo del PNRR nell’affrontare il disagio abitativo, nel sostenere le misure di efficientamento energetico degli edifici e quelle per l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche. Dalla relazione della Corte dei Conti si evince che sono stati raggiunti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, raggiungendo in tal modo un avanzamento del 43% del percorso complessivo. In particolare, si segnalano alcuni avanzamenti significativi: riduzione del 10% dei tempi intercorrenti tra aggiudicazione e realizzazione dell’opera nel caso di contratti pubblici; riduzione di oltre il 90% dell’arretrato giudiziario presso i TAR e il Consiglio di Stato rispetto al 31 dicembre 2019. Nel secondo semestre del 2024 procede il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi, dei quali, a metà ottobre, 11 risultavano raggiunti, per gli altri le Amministrazioni competenti hanno escluso la presenza di ostacoli al conseguimento. Se in fatto di raggiungimento degli obiettivi i dati sono positivi, lo stesso non si può dire per l’andamento della spesa sostenuta che, infatti, continua a evidenziare scostamenti rispetto a quanto stabilito. In particolare, al 30 settembre il livello della spesa ha superato 57,7 miliardi ovvero il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quanto era stato programmato per il 2024. Per quanto attiene alla rendicontazione della spesa, le relative procedure si trovano ancora ad uno stadio iniziale e i tempi medi richiesti per la prima rendicontazione da parte delle Amministrazioni centrali titolari delle relative misure si attestano attorno ai tre mesi.

